Roman Hangarter direttore tecnico dell’Academy bianconera

LUGANO - Dal 1. aprile 2022 una nuova figura entrerà a far parte del FC Lugano. Roman Hangarter - formatore di grandissima esperienza - assumerà il ruolo di direttore tecnico della futura Academy bianconera. Dal 2016 il 54enne dirige l’Academy del Grasshopper. Da calciatore militò anche a Chiasso e Bellinzona negli anni Novanta.

Ecco il comunicato emesso dal club bianconero:

"L’FC Lugano è felice di poter contare, a partire dal 1. aprile 2022, sull’apporto di Roman Hangarter, formatore di grandissima esperienza che assumerà il ruolo di direttore tecnico della futura Academy bianconera. Hangarter, 54enne che parla fluentemente italiano e che è sposato con una ticinese, dopo una lunga carriera da giocatore (militò anche nel Chiasso e nel Bellinzona negli anni Novanta), ha ottenuto il diploma di Istruttore dell’ASF nel 2002 ed ha in seguito intrapreso un percorso di formatore. Per 14 anni ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico della Federazione calcistica Regione Zurigo, mentre dal 2016 dirige l’Academy del Grasshopper Club Zurigo.

In questo nuovo importante ruolo in seno all’FC Lugano, avrà il compito di assicurare una formazione di alto livello e coerente con gli obbiettivi (sportivi ed etici) societari per quanto riguarda la formazione dei calciatori in ogni fascia di età. Hangarter avrà in particolar modo l’incarico di analizzare e soprintendere il calcio giovanile e di preformazione, mantenere un forte contatto con i calciatori che militano nel partenariato del Team Ticino, e gestire i piani di carriera dei giovani calciatori e l’organizzazione strategica del percorso dalla U18 alla prima squadra.

Il commento di Martin Blaser, CEO e membro del CdA dei bianconeri: «Sono molto felice che siamo riusciti a ingaggiare Roman Hangarter come direttore tecnico dell’FC Lugano a partire dal 1. aprile 2022. Lo conosco personalmente da più di vent'anni e apprezzo molto il lavoro che ha fatto nel calcio svizzero fino ad oggi in varie

funzioni. Sono convinto che con la sua decennale esperienza, le sue profonde conoscenze e le sue innumerevoli

connessioni, svilupperà e sosterrà in modo sostanziale il lavoro giovanile sia al FC Lugano che nell'interfaccia con il Team Ticino. Attendo quindi con grande piacere di lavorare con lui a Lugano nel prossimo futuro».

Di seguito anche la reazione del coordinatore sportivo dell’FC Lugano Carlos Da Silva: «Con l’arrivo di Roman Hangarter, l’FC Lugano dimostra di voler continuare a puntare su una formazione di qualità e di voler includere nella propria squadra professionisti di grandi competenze e capacità per farci fare un ulteriore salto di qualità. Il passaggio dalla U18 alla prima squadra è molto complicato, occorre perciò che venga sviluppato un piano strategico che permetta ai giovani di crescere in un ambiente molto competitivo senza bruciare le tappe»".