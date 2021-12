Un punticino per il Lugano, ma potevano essere tre

SAN GALLO - Un punto e qualche rimpianto nella serata bianconera. Il team di Mattia Croci-Torti ha impattato 1-1 a San Gallo, muovendo la classifica ma fallendo la missione di issarsi per una notte in solitaria al secondo posto. Nessun dramma per carità, ma Sabbatini e compagni hanno gettato alle ortiche due punti al kybunpark. Il gol del pari firmato dagli uomini di Zeidler è infatti stato favorito da una grossa incertezza del portiere del Lugano Baumann.

La sfida si è aperta con un palo colpito da Mattia Bottani dopo appena un minuto di gioco. È stata l'occasione più ghiotta di un primo tempo che non ha offerto particolari sussulti. Almeno fino al 45', momento in cui Lovric ha ribadito in rete con un colpo di testa un cross telecomandato di Lavanchy.

Nella seconda metà di gara i padroni di casa hanno alzato il ritmo guadagnando metri nella metà campo avversaria. Quella dei biancoverdi è stata una pressione piuttosto costante, che ha spesso messo alle corde il complesso sottocenerino.

Ma è stato un episodio casuale a partorire al 69' l'1-1, favorito dal già citato pasticcio di Baumann. Quest'ultimo si è lasciato scappare alle spalle un pallone non irresistibile proveniente da un cross di Sutter. Va comunque sottolineato come Baumann si sia riscattato alla grande poco più tardi, neutralizzando una conclusione quasi a colpo sicuro di Youan.

Per i bianconeri un punticino che permette loro di agganciare al secondo posto il Basilea (in campo domani a Ginevra), a quota 30 punti. Domenica prossima ultimo impegno dell'anno solare: a Cornaredo arriveranno i campioni svizzeri in carica dello Young Boys.

SAN GALLO - LUGANO 1-1 (0-1)

Reti: 45' Lovric 0-1; 69' Sutter 1-1.

Lugano: Baumann, Daprelà, Maric, Ziegler Lavanchy, Sabbatini, Custodio, Facchinetti (32' Yuri), Lovric (87' Guidotti), Bottani, Abubakar (66' Amoura).

