BOLOGNA - Sinisa Mihajlovic è ufficialmente cittadino onorario di Bologna. Questo importante riconoscimento gli è stato assegnato nella serata odierna - mercoledì 17 novembre - nella sala consiliare della città felsinea, alla presenza delle autorità locali.

Per questo motivo il serbo ha voluto ringraziare i presenti con un commovente messaggio. Ricordiamo che nel 2019 all'allenatore serbo era stata diagnosticata una forma di leucemia, dalla quale è guarito dopo una lunga battaglia e un trapianto di midollo osseo. «Non abbiate vergogna se vi trovate a gestire un momento poco bello e non piacevole della vostra vita», sono state le sue parole riportate da "Sportal". «Anche quel momento farà parte del vostro percorso, poiché non si vive senza problemi, ma nonostante i problemi. Per quanto mi riguarda il destino ha voluto che la malattia si manifestasse qui a Bologna, dove ci sono i migliori centri di ricerca nel campo oncologico. Ringrazio i medici e gli specialisti che mi hanno avuto in cura».