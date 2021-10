«Serve forza mentale per affrontare il calcio»

RIO DE JANEIRO - «Penso che quello in Qatar, nell'inverno 2022, sarà il mio ultimo Mondiale», parola di Neymar, asso verdeoro del PSG che si è raccontato nel corso della docu-serie "Neymar Jr. and the line of kings" di Dazn.

«Lo affronterò come se fosse l'ultimo perché poi non so se avrò più la forza mentale per rapportarmi al mondo del calcio - ha aggiunto - Arriverò a questo appuntamento nelle migliori condizioni possibili per aiutare il mio Paese a vincere questa competizione e realizzare il mio sogno da bambino. Spero di farcela».

Neymar, nel documentario che ripercorre anche la storia del calcio brasiliano, ha poi parlato di Ronaldinho, suo idolo. «Ronaldinho era un mago, con la capacità di fare numeri che ti lasciavano a bocca aperta. Mi rivedo molto in lui per lo stile di gioco. Partire larghi per cercare il centro del campo, cercando di dribblare molto».

keystone-sda.ch / STF (Ariana Cubillos)