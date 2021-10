Questa mattina il canadese non si è allenato

LUGANO - A Lugano l'impiego di Daniel Carr è in dubbio, in vista delle sfide del weekend contro Davos e Ambrì.

Come annunciato dal CdT, questa mattina il 29enne non si è allenato per un problema alla parte alta del corpo. Le sue condizioni andranno valutate giorno per giorno.

Nella stagione in corso il canadese ha sin qui disputato quattro gare, mettendo a referto quattro assist.

Ti-press (Pablo Gianinazzi)