Voglia di normalità: posticipato l'inizio di Super e Challenge

BERNA - Con il piano vaccinale che avanza, di pari passo si spera che tra qualche settimana si possa tornare lentamente alla normalità. Anche lo sport professionistico attende con impazienza di poter tornare ad aprire a pieno regime i propri impianti.

In tal senso la SFL ha reso noto di aver posticipato l'inizio del prossimo campionato di una settimana, ovvero al weekend tra il 23 e il 25 luglio. Nei vari allentamenti previsti dal Consiglio federale, non certo definitivi, si spera di poter "far cadere" qualsiasi limite di spettatori a parire da agosto.

«È stato trovato un equilibrio tra interessi sportivi ed economici - le parole di Claudius Schäfer, CEO della SFL - Da un lato i club che partecipano alle qualificazioni per le competizioni europee avranno già raggiunto un certo ritmo di gioco, dall'altro ogni settimana che passa aumentano le possibilità per i club di accogliere più tifosi. L'apertura degli stadi è necessaria per la sopravvivenza economica dei nostri club».