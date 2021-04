Al Tourbillon finisce in parità

SION - Missione almeno in parte fallita per il Sion di Marco Walker, che andava a caccia di punti importantissimi in ottica lotta-salvezza. I vallesani, ultimi e reduci dal pesantissimo ko di Vaduz, non sono andati oltre al pareggio nel match casalingo con lo Zurigo (2-2).

Trafitti al 14' da Aiyegun Tosin, i biancorossi hanno reagito e ribaltato il punteggio grazie ad Hoarau (41') e Musa Araz (52'). Quando iniziavano a pregustare la posta piena, i vallesani sono stati castigati da Rohner, che all'85' ha firmato il definitivo 2-2.

In classifica il Sion del presidente Constantin resta ultimo con 27 punti, a -5 da Vaduz. Lo Zurigo è sesto a quota 35.

NéNé vinti né vincitori nemmeno nella sfida tra San Gallo e Lucerna, che al kybunpark si sono lasciate sullo 0-0 nel secondo match della 29esima giornata di Super League. In classifica il Lucerna si trova a quota 33 punti (+1 ul Vaduz, nono),). Il San Gallo è poco più su con 34.

keystone-sda.ch (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)