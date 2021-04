Indisponibile a marzo, non ritira la paga

MILANO - Arrivato a gennaio per permettere al Milan di accelerare nella corsa verso lo scudetto, in rossonero Mario Mandzukic ha vissuto settimane complicate. L’esperto attaccante si è infatti infortunato a metà febbraio, in un match di Europa League contro la Stella Rossa, e da allora non ha più giocato.

“Nel calcio, nello sport, può capitare; fa parte del gioco e i club sono tutelati”, direte voi. Tutto vero. Per dimostrare la sua professionalità e la sua sensibilità - soprattutto in questi tempi complicati - il croato ha però fatto un gesto non da tutti: ha deciso di rinunciare allo stipendio di marzo, mese nel quale non è mai sceso in campo. A gennaio il 34enne sottoscrisse un contratto di sei mesi da 1,8 milioni di euro; significa che ha “respinto” un bonifico da 300’000 euro.

Il club ha vigorosamente applaudito il gesto, comunicando che la cifra sarà devoluta alla Fondazione Milan e sarà impiegata per sviluppare progetti in favore di giovani in condizioni di fragilità socio-economica ed educativa.

Imago.