Chiasso: la partita della paura finisce in parità

CHIASSO - Kriens 26 punti, Chiasso 24. Così recitava il fondo della classifica prima della sfida della paura giocata questa sera in terra momò. Quella odierna era dunque una partita da non sbagliare per i rossoblù, ai quali non è tuttavia riuscito l'ambitissimo sorpasso.

Al Riva IV le due squadre non sono riuscite a trafiggere la difesa avversaria. La paura di "prenderle" ha avuto la meglio sul resto: ne è uscito un match chiuso e senza la benché minima segnatura.

Ticinesi e lucernesi restano così sul fondo della classifica, divisi da due punticini. La lotta per non retrocedere prosegue...

Ti-press (Davide Agosta)