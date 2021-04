Europei: a Roma ci saranno anche gli spettatori

ROMA - Con il piano vaccinale che avanza, anche il pubblico lentamente dovrebbe tornare a popolare gli stadi.

In tal senso il Governo italiano ha dato il via libera alla presenza di pubblico per le partite del prossimo Europeo, al via l'11 giugno. Tra le nazionali interessate vi è anche la Svizzera che, a Roma, affronterà proprio gli Azzurri.

«La disponibilità acquisita dal Governo italiano è un ottimo risultato che fa bene al Paese, non solo al calcio», le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Ora evidentemente bisognerà lavorare alacremente per studiare dei piani di protezione funzionali, che garantiscano piena sicurezza per tutti.