Lugano e Autors viaggeranno insieme

BIOGGIO - L’FC Lugano è felice di comunicare che la Concessionaria AUTORS SA di Bioggio è il nuovo car partner della società fino al

2023.

Grazie a questa partnership, AUTORS fornisce ai giocatori e allo staff della prima squadra bianconera 15 vetture Renault, marchio storico francese dalla forte anima sportiva. AUTORS SA è la concessionaria ufficiale per il Canton Ticino per i marchi Renault e Dacia. Con le sue sedi a Bioggio e Giubiasco risponde in maniera capillare alle esigenze di mobilità della clientela locale con un obiettivo: mettere il cliente al centro del proprio lavoro capendone le esigenze e trasmettendogli la passione che la ispira e motiva ogni giorno.

Il responsabile marketing del club Luca Pedroni commenta così la nuova collaborazione: «Molti di noi sono cresciuti con il mito di Renault nel mondo delle corse, capace di vincere moltissimi Mondiali in Formula 1, per questo motivo sono particolarmente felice di questa nuova partnership. Allo stesso tempo con AUTORS abbiamo trovato un partner forte, leader in Ticino, con una presenza importante su tutto il territorio cantonale grazie ai suoi showroom e alle officine all’avanguardia. Un partner che ha creduto nell’FC Lugano in un momento economicamente difficile».

«Entrare nel cuore della città e dei suoi tifosi è per noi motivo di orgoglio. Un marchio come Renault è sempre attento a essere vicino alle persone e crediamo che assieme al FC Lugano questo sia possibile. Nasce oggi un nuovo legame che evidenzia già diversi valori condivisi come sportività, dinamismo e orientamento al risultato. Siamo fiduciosi che le 15 Nuove Renault Clio, con il loro design accattivante e il ricco contenuto tecnologico, guideranno la squadra e lo staff a numerosi successi. Ora anche il cuore di AUTORS e di Renault batte per il FC Lugano», conclude Stefano Nussbaumer, responsabile marketing della concessionaria.

La partnership di lunga durata permetterà alle due aziende di sviluppare nei prossimi anni iniziative in comune a favore dei tifosi e degli sponsor del FC Lugano.