Vittoria al cardiopalma

BERNA - Al termine di una partita pazza - valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League - lo Young Boys ha battuto 4-3 il Bayer Leverkusen. La qualificazione al turno successivo, per effetto delle reti subite, è comunque difficile per i gialloneri, che hanno molto da rimproverarsi.

E dire che a metà gara i bernesi sembravano avviati verso un comodissimo passaggio del turno. Un primo tempo giocato alla grande e, soprattutto, le reti Fassnacht (3’), Siebatcheu (19’) e Meschack (44’), li avevano infatti spediti in orbita, mandando contemporaneamente all’inferno i tedeschi di mister Bosz. Ma dall’inferno i tedeschi hanno saputo risalire. Una ripresa giocata ad alto ritmo ha infatti permesso loro di rimettersi in piedi, arrivando addirittura al pari grazie all’ex romanista Schick (doppietta) e a Diaby. Quando il pareggio sembrava ormai certificato, ecco che ancora Siebatcheu (89’) ha piazzato il gol del successo locale. Non quello della festa, perché al ritorno, con un margine tanto esiguo, all'YB servirà un’impresa per rimanere in piedi.

keystone-sda.ch / STF (PETER KLAUNZER)