Rapp non arriverà a Lugano: «In questo momento abbiamo altri pensieri»

LUGANO - È notizia di oggi che Simone Rapp ha rescisso il contratto con il Losanna. Ma a Lugano, almeno per il momento, non arriverà. La condizione fisica del giocatore - senza partite nelle gambe da troppo tempo - non convince i vertici bianconeri.

Nemmeno la scarsa vena realizzativa della squadra di Maurizio Jacobacci ha spinto il club a puntare sul 28enne, elemento che in passato ha dimostrato di saper "buttarla dentro" con regolarità.

«Se fossimo stati interessati ci saremmo mossi immediatamente - le parole espresse dal presidente del Lugano Angelo Renzetti - In squadra siamo già in tanti, ed è troppo tempo che non gioca. Abbiamo una partita ogni tre giorni e non possiamo aspettare che ritrovi la forma. In questo momento abbiamo altri pensieri, giocando senza pubblico si accumulano tanti debiti. Se potrebbe entrare in linea di conto per l'estate? Non saprei. Valuteremo».

TiPress