«Ho inseguito Maradona, i compagni mi hanno criticato»

LONDRA - Una delle maglie più conosciute, apprezzate e chiacchierate della storia del calcio non è in vendita. È ambitissima ma il proprietario, nonostante la montagna di quattrini che potrebbe ottenere, non se ne vuole separare. La casacca in questione è la mitica “10” indossata da Maradona durante Argentina-Inghilterra, del Mondiale 1986. La maglia della famosa “Mano de Dios”.

«L’ho scambiata con Diego a fine partita - ha raccontato l’ex nazionale britannico Steve Hodge - e per questo sono stato molto criticato: i miei compagni di squadra erano molto arrabbiati con me. In realtà io ho incolpato Maradona per il gol di mano, ma stiamo comunque parlando di un giocatore straordinario, coraggioso come un leone, che veniva preso a calci ovunque giocasse. Ho avuto questa maglia per 34 anni e non ho mai provato a venderla. Per me ha un incredibile valore sentimentale. Ho letto che la sua valutazione è tra uno e due milioni di dollari e quando è morto Diego ho ricevuto migliaia di telefonate; voglio però chiarirlo nuovamente, non me ne separerò».

Keystone (foto d'archivio)