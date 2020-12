La Svizzera U21 in un girone tosto

NYON - È complicata la strada che la Svizzera U21 deve percorrere per raggiungere la fase a eliminazione degli Europei di categoria, in programma in Ungheria e Slovenia. Per arrivare all’ultimo step della manifestazione, che si consumerà - partendo dai quarti di finale - tra il 31 maggio e il 6 giugno prossimi, la selezione guidata da Mauro Lustrinelli dovrà classificarsi prima o seconda nel girone comprendente Inghilterra, Croazia e Portogallo. Gli incroci del raggruppamento si disputeranno tra il 24 (la Svizzera il 25) e il 31 marzo.

I gironi

Gruppo A: Ungheria, Germania, Romania, Olanda.

Gruppo B: Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca, Italia.

Gruppo C: Russia, Islanda, Francia, Danimarca.

Gruppo D: Svizzera, Portogallo, Croazia, Inghilterra.

Keystone (archivio)