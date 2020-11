Bottani-gol fredda il Basilea

LUGANO - Una grande occasione, un gol. All'ultimissimo minuto possibile per di più. Con il minimo sforzo, il Lugano ha trovato tre punti pesantissimi. Merito di Mattia Bottani, che al 92' di una partita insipida ha piazzato la zampata che ha "finito" il Basilea.

Secondi della classifica, imbattuti e padroni di casa contro un avversario dal nome roboante ma, in questa prima parte di stagione, tutt’altro che perfetto. Viste queste premesse, i bianconeri hanno cominciato la sfida ai renani con grande ambizione. L’obiettivo, dichiarato, era quello di mettere le mani sui tre punti, per aggiungere un nuovo mattone al castello della loro fiducia e per rendere ancor più bella la loro graduatoria. L’obiettivo è stato raggiunto a pochi istanti dal triplice fischio finale.

Pur volenteroso, per 91' il Lugano non è infatti riuscito a “superare” le contemporanee assenze di Custodio, Sabbatini e Oss, faticando a sorprendere un avversario per nulla disposto al gioco. Deciso a evitare a tutti i costi un nuovo, dolorosissimo, rovescio, il Basilea ha pensato più a coprire che a proporre, più a chiudere gli spazi che a sbilanciarsi. E contro un rivale del genere i ticinesi non hanno saputo sfondare. Ci hanno provato, è vero, ma mai troppo lucidi e privi del fosforo necessario, con il passare dei minuti hanno arretrato il baricentro del loro gioco. Neppure le “propositive” sostituzioni comandate da Jacobacci, che ha gettato nella mischia Bottani, Guidotti e Odgaard, hanno inizialmente dato i frutti sperati. Lo hanno fatto alla fine. Palla recuperata a centrocampo, contropiede bianconero, difesa renana schierata male ed ecco che Bottani si è trovato - solo - al centro dell'area. Con un piattone ha freddato Lindner e per i ticinesi è cominciata la festa...

Nell’altro incontro di giornata lo Young Boys ha fatto a fettine il Losanna. Pur se in trasferta, i gialloneri hanno dominato contro i biancoblù, domandoli 3-0 grazie ai gol di Lefort, Mambimbi e Nsame.

LUGANO-BASILEA 1-0 (0-0)

Rete: 93' Bottani 1-0.

LUGANO: Baumann; Kecskes, Maric, Daprelà; Covilo, Lavanchy; Lovric, Macek (65’ Guidotti), Guerrero (87' Facchinetti); Lungoyi (65’ Bottani), Gerndt (76’ Odgaard).

