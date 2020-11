Milan d’assalto, la fuga è servita

MILANO - Non c’è Ibrahimovic, fermo per un problema muscolare, ma per il Milan cambia poco. Privi del loro fenomeno, i rossoneri sono infatti riusciti a firmare un successo importante, piegando 2-0 la Fiorentina. “Eroi” di giornata Romagnoli, che ha sbloccato il punteggio al 17’, e Kessie, che ha raddoppiato al 28’ (ma fallito un rigore al 40’). Tre punti in tasca e allungo a +5 su Inter e Sassuolo, provvisorie seconde della graduatoria.

In Serie A ha sorriso pure il Bologna, che grazie a un guizzo di Soriano ha superato 1-0 il Crotone. Al quarto successo stagionale, i felsinei si sono sensibilmente allontanati dalla coda della classifica.

