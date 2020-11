Pelé: «Triste perdere amici in questo modo»

BUENOS AIRES - Ci vorrebbe un dizionario intero per descrivere tutto ciò che ha dato al calcio Diego Armando Maradona. Oggi per il mondo del pallone mondiale è un giorno buio: il più grande di tutti se n'è andato lasciando un vuoto incolmabile. La Federazione argentina ha confermato la scomparsa del suo campione: "Sarai per sempre nei nostri cuori".

Pure Pelé, un altro dei calciatori più forti del pianeta, ha espresso tutta la sua tristezza per la tragica notizia: «È triste perdere amici in questo modo. Sicuramente un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo».

Anche e soprattutto per Napoli quella odierna resterà una giornata di lutto. Proprio nella città partenopea la leggenda argentina ha messo in mostra la sua classe cristallina, facendo impazzire una città intera che resterà eternamente innamorata di lui. Sulla sua pagina ufficiale di Twitter il Napoli ha colorato di nero lo sfondo del suo logo, in segno di lutto: «Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole».

Anche Arrigo Sacchi ha voluto ricordare il Pibe de Oro: «Stento a crederci, sapevo che era stato dimesso. Se ne va un fenomeno, una buona persona, generosa, che amava il calcio. Uno straordinario protagonista, il più grande in assoluto».





keystone-sda.ch / STR (GUILLAUME HORCAJUELO)