Mascherano si ritira: «Felice di aver chiuso in Argentina»

LA PLATA - Javier Mascherano appende le scarpe al chiodo. Il 36enne, dopo aver vinto tutto col Barcellona e aver giocato negli ultimi tempi con l'Estudiantes, lo ha comunicato al termine della gara persa contro l'Argentinos Jrs. «Oggi ho giocato la mia ultima partita: voglio annunciare che mi ritiro dal calcio professionistico - ha spiegato - Ringrazio l'Estudiantes che mi ha dato la possibilità di terminare la carriera in Argentina. Ho vissuto la mia carriera appieno, al 100%, ma è arrivato il momento di dire basta per le sensazioni che ho e per una serie di cose che mi sono successe in questi mesi».

In carriera Mascherano - lanciato in Nazionale da Bielsa nel 2003 - ha indossato 147 volte la maglia dell'Argentina (record). Con l'Albiceleste ha giocato 4 Mondiali, raggiungendo la finale nel 2014.

Cresciuto nel River Plate, “El Jefecito” è sbarcato in Europa nel 2006 legandosi al West Ham, prima di trasferirsi ai Reds. Dopo gli anni al Liverpool (2007-2010), è poi passato al Barcellona, con cui ha vissuto anni memorabili. Con i blaugrana (2010-2018) ha messo in bacheca anche due Champions League, due Mondiali per club e quattro titoli spagnoli.

Keystone/archivio