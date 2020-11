Una grande che vuol restar grande

SAN GALLO - Il San Gallo è competitivo ma il Basilea non ha certo l’intenzione di vivere nell’ombra questa stagione. Nell’unico incontro di Super League salvatosi dall’ondata di contagi, i rossoblù hanno ricordato ai biancoverdi - alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella patita contro il Lugano - di non essere disposti a cedere il loro ruolo di sfidanti ufficiali al carro armato Young Boys. E lo hanno fatto vincendo 3-1, con autorità, al Kybunpark.

Subito in vantaggio con Arthur (6’), i renani non hanno sbandato davanti al pari di Duah (13’). Con pazienza e carattere hanno infatti ripreso in mano le redini dell’incontro, tornando in vantaggio al 39’ con Frei e chiudendo i conti al 70’ con Kasami.

keystone-sda.ch (GIAN EHRENZELLER)