MILANO - Tutto è cominciato con un tampone positivo. Per quello, Zlatan Ibrahimovic ha scoperto di essere positivo al coronavirus, è finito in quarantena ed è stato costretto a lasciare soli per un po’ i compagni del Milan. Lo svedese ha però affrontato la malattia come al suo solito: con genuina arroganza. Il messaggio che ha dato è stato inequivocabile: “Il coronavirus mi ha sfidato, pessima idea".

Proprio questo approccio - oltre al suo seguito, social e non - ha convinto la Regione Lombardia a ingaggiare l’attaccante rossonero come testimonial per la lotta al Covid-19. Come convincere i cittadini lombardi a rispettare il distanziamento e a indossare sempre la mascherina? Ci pensa Ibra: “Non siete Zlatan, non sfidate il virus”. Simpatia e sbruffonaggine: gol (mediatico) assicurato.

#LNews@ibra_official a fine settembre risultò positivo al Coronavirus, il suo commento fu: "Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi? Cattiva idea."



Dopo 15 giorni di stop, Zlatan torna in campo



👉🏻 https://t.co/oph8BzrbUo#lombardianotizieonline #ibra #zlatanibrahimovic pic.twitter.com/ddJDp6n0zJ — Regione Lombardia (@RegLombardia) October 29, 2020

keystone-sda.ch (Spada)