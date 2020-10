Ibra e non solo: verso il derby con l’incognita Covid

MILANO - Con il derby di Milano in agenda sabato 17 ottobre, i casi di Covid preoccupano sia Conte che Pioli. In casa Milan non sono arrivate buone notizie, con Ibrahimovic e Duarte risultati ancora positivi. Il bomber svedese, leader dei rossoneri, si trova in isolamento già da due settimane e rischia seriamente di saltare l'atteso confronto con i cugini.

In casa Inter i positivi sono addirittura aumentati, con Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini e che si sono aggiunti a Skriniar.

