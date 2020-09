A Zurigo per restare in alto: il Lugano ci prova

ZURIGO - Domani sera (ore 19) il Lugano sarà di scena al Letzigrund: ad aspettare i bianconeri ci sarà lo Zurigo.

Dopo aver superato in casa nel primo match stagionale di Super League il Lucerna di Fabio Celestini (2-1), Bottani e compagni si apprestano a continuare la striscia di risultati utili consecutivi. Calcolando anche la scorsa stagione infatti, la formazione ticinese non perde in campionato da ben nove turni e si tratta di un segnale importante.

Per l'occasione Maurizio Jacobacci non potrà contare sui servigi di Christopher Lungoyi, il quale ha rimediato un cartellino rosso settimana scorsa a Cornaredo ed è incappato in due giornate di squalifica. Il tecnico potrà in ogni caso riproporre l'11 titolare visto sette giorni fa, sperando che il suo tandem offensivo composto da Gerndt e Bottani – entrambi in rete contro gli svizzero centrali – continui a divertirsi e a far divertire.

Non bisognerà però sottovalutare la truppa di Magnin. C'è da credere che i tigurini – ancora a zero punti in virtù dell'1-2 rimediato dall'YB – vorranno regalare la prima gioia ai propri tifosi fra le mura amiche. Da segnalare che i padroni di casa non potranno schierare lo squalificato Hekuran Kryeziu.

In Challenge League invece, non avrà sicuramente vita facile il Chiasso di Baldo Raineri, già battuto all'esordio dallo Sciaffusa con il punteggio di 5-2. Al Riva IV arriva infatti il Grasshoppers.

Ti-press (Alessandro Crinari)