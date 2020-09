Constantin: «Hoarau e Tosetti sono due giocatori complementari»

Nella giornata odierna - venerdì 18 settembre - il Sion ha regalato due innesti importanti al tecnico Fabio Grosso: Guillaume Hoarau e Matteo Tosetti.

Dopo sei anni trascorsi allo Young Boys - 94 reti in 141 partite disputate e tre campionati collocati in bacheca (più una Coppa Svizzera) - l'attaccante 36enne si è accordato con i vallesani per una stagione. Dal canto suo il centrocampista ticinese proviene dal Thun, retrocesso in Challenge League al termine della scorsa stagione. «Sono due giocatori complementari», ha analizzato il presidente Christian Constantin a "20minutes". «Tosetti è un vero assist-man, mentre Hoarau è un uomo d'area di rigore. Oltre a questo Nsamé ha fatto enormi progressi giocando insieme all'attaccante francese all'YB e sarà un elemento interessante per i miei giovani attaccanti».

KEYSTONE/KPINL KPAPA KPPA (URS FLUEELER)