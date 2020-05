Cr7, Messi o Neymar? Per Edilson il migliore è... Edilson!

Il brasiliano Edilson è stato un attaccante di buon livello, anche se nei suoi 17 anni di carriera - in cui ha messo a segno 170 reti - ha militato prevalentemente in Patria, in Giappone e negli Emirati Arabi Uniti.

Le sue prestazioni gli hanno in ogni caso permesso di venire selezionato in 21 occasioni dalla nazionale del suo paese (6 gol), di partecipare al Mondiale del 2002 e di vincerlo. In quest'ultima circostanza l'attuale 49enne partì anche titolare in occasione della semifinale contro la Turchia, grazie alla squalifica rimediata da Ronaldinho.

«Quando ero al mio miglior livello ero più forte di Neymar», ha raccontato proprio Edilson su un canale televisivo brasiliano. «Per superarmi dovrà vincere la Coppa del Mondo. Cristiano Ronaldo? È solo forza. Sicuramente calcia bene sia di destro sia di sinistro, ma rispetto a lui ero più abile io con il pallone fra i piedi e ho una personalità. Messi? Per uguagliarmi deve innanzitutto sollevare la Coppa del Mondo...».

Keystone, archivio