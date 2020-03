Dybala: «Facevo fatica a respirare, ora sto meglio». Il fratello intanto viola la quarantena

Il peggio è passato, ma per Paulo Dybala sono stati giorni difficili. Risultato positivo al coronavirus, il gioiellino della Juve sta trascorrendo il periodo di quarantena nella sua abitazione insieme alla compagna Oriana. «Dopo alcuni sintomi forti che ho avuto un paio di giorni fa, ora sto bene - ha raccontato Dybala in collegamento Skype con Jtv, il canale ufficiale della Juventus - Posso muovermi e sto cercando anche di fare qualche allenamento».

I primi giorni però non sono stati semplici... «Quando provavo a fare qualcosa, mi mancava subito l'aria, facevo fatica a respirare e dopo 5' mi sentivo già affaticato. Mi facevano male i muscoli e dovevo fermarmi. Per fortuna io e Oriana adesso stiamo meglio».

Se per l'asso della Juve la situazione è migliorata, per il fratello ci sono invece guai in vista. Gustavo, secondo quanto riferito dai media argentini, è indagato dalla polizia di Cordoba per aver violato con la sua compagna la quarantena, cui era stato messo dopo l'accertata positività del fratello. Per entrambi l'imputazione è disobbedienza alle autorità, col sospetto di aver violato l'ordine di isolamento obbligatorio. I due sono stati denunciati da alcuni vicini del complesso “Altos de Villasol”.

keystone-sda.ch (Marco Alpozzi)