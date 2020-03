Ibrahimovic, a modo suo, lancia una raccolta fondi: «Insieme possiamo davvero aiutare gli ospedali»

MILANO - Semplicemente Zlatan Ibrahimovic. Il bomber svedese, mai banale, scende in campo a modo suo nella lotta al coronavirus. Con un post sui social, l'attaccante del Milan ha dato il via a una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas. Nel video, in cui manda un messaggio serio chiedendo anche il supporto dei colleghi calciatori, Ibra chiude alla sua maniera strappando anche qualche sorriso (che non fa mai male) in un momento così complicato.

Questo il messaggio del fuoriclasse:

«L’Italia mi ha sempre dato tanto, devo e voglio fare qualcosa di concreto per aiutare un Paese che amo. Insieme alle persone che lavorano con me, ho deciso di attivare una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas e di sfruttare la mia visibilità per diffondere il messaggio a più persone possibile», spiega Ibra, tornato in Italia nell'ultima finestra di mercato. «Conto sulla generosità dei miei colleghi, degli sportivi e di chi ha voglia di dare un piccolo o grande contributo in base alle proprie possibilità per dare un calcio a questo virus. La questione è seria. Insieme possiamo davvero aiutare gli ospedali, i medici, gli infermieri che lavorano ogni giorno per salvarci la vita… Diamo un calcio al coronavirus. E ricordate, se il virus non va da Zlatan, Zlatan va dal virus».

In questo momento drammatico per l'Italia, abbiamo creato una raccolta fondi per gli ospedali Humanitas. Conto sulla generosità dei miei colleghi e di chi ha voglia di dare anche un piccolo contributo.

Diamo un calcio al coronavirus insieme!https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/pT2wKxoJh5 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 18, 2020

