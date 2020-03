È (quasi) tutto fermo, ma intanto Derdiyok... segna!

TASHKENT (UZBEKISTAN) - Se praticamente in quasi tutta Europa lo sport si è fermato, in Asia non si sta vivendo la stessa situazione. In Uzbekistan infatti il campionato di calcio sta procedendo regolarmente e c'è un attaccante svizzero che continua a fare ciò che gli riesce meglio, ovvero segnare.

Il Pakhator Tashkent - in cui milita Eren Derdiyok - ha sconfitto nella giornata di ieri il Metallurg Bekabad con il punteggio di 4-1, grazie anche a una segnatura del rossocrociato. Dopo tre incontri la squadra guarda tutti dall'alto della classifica a punteggio pieno.