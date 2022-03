Challenger Lugano, elvetici in grande evidenza

LUGANO - Altra giornata di grandi soddisfazioni per i colori rossocrociati al Challenger BancaStato Città di Lugano.

Marc-Andrea Hüsler (Atp 183), si è qualificato per i quarti di finale grazie al netto successo in due set su Damir Dzumhur (Atp 136). Il 29enne bosniaco, che come top ranking può vantare il 23esimo posto al mondo, è stato sconfitto 6-3, 6-2 in soli 53 minuti.

La giornata si era aperta con il bel successo di Jérôme Kym (Atp 1'025), che in tre set ha piegato in rimonta il russo Pavel Kotov (Atp 177). Persa la prima frazione, Kym ha reagito alla grande andando ad imporsi 3-6, 6-2, 6-1 in 1h53'.

Soddisfazioni anche nel doppio, dove il ticinese Luca Margaroli - in campo al fianco dell'austriaco Lucas Miedler -, ha sconfitto 7-6(3), 7-6(8-6) il duo Chung-Kravchenko. Nei quarti di finale per Margaroli ci sarà il derby con la coppia rossocrociata Kym-Riedi.

TiPress/archivio