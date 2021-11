Federer non tornerà tanto presto a giocare

BASILEA - Come sta Roger Federer? Quando tornerà a giocare? E soprattutto - e questa è la grande paura dei tifosi - davvero rientrerà sul circuito? A tutte queste domande ha provato a dare una risposta Ivan Ljubicic, che di Roger è il mentore, oltre che il coach. L’ex campione croato ha zittito le voci che parlano di ritiro, ma ha anche anticipato che il renano non tornerà in campo tanto presto.

«Quando Roger deciderà di smettere… smetterà - ha raccontato Ljubicic - ma non credo che questo accadrà tutto in un colpo. Abbiamo parlato e vi posso assicurare che sta lavorando, sta facendo riabilitazione, con l’obiettivo di tornare a competere. Quando lo farà? Conoscendolo, solo quando sarà pronto per vincere il torneo al quale si presenterà. Non credo che questo accadrà per gli Australian Open, perché ha 40 anni e ha bisogno di fare piano: i tempi di recupero non sono più quelli di una volta...».

