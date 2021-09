Anche Stefanidi all'ombra dei Castelli

BELLINZONA - Il Galà dei Castelli annuncia con grande orgoglio la presenza della campionessa di salto con l’asta Aikaterinī Stefanidī, medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Rio, campionessa mondiale, triplice campionessa europea e protagonista alla finale di Diamond League di Zurigo di ieri, dove ha ottenuto il secondo posto. L’atleta greca sfiderà altre due finaliste di Welklasse.

Al Comunale di Bellinzona saranno presenti, il 14 settembre, ben 42 finalisti del programma principale della finale della Diamond League di Zurigo che rappresentano ca. il 50% di tutti gli atleti ingaggiati. Con questo parterre anche la televisione della svizzera tedesca ha confermato che l’evento verrà trasmesso in diretta TV insieme alla televisione della svizzera francese ed italiana.

Confermata la presenza dei due migliori sprinter attuali sui 100m, reduci da un primo ed un secondo posto a Zurigo: lo statunitense Fred Kerley, già medaglia d’argento di Tokyo sui 100m e il canadese André De Grasse, campione olimpico sui 200m nonché medaglia di bronzo sui 100m e nella 4x100m.

La scelta di Shelly-Ann Fraser-Pryce, la regina dello sprint femminile, è stata invece quella di non partecipare alla finale della Diamond League di Zurigo per prepararsi al meglio per il Galà dei Castelli dove sfiderà le nostre Ajla Del Ponte, fenomenale terza ieri a Welklasse e prima atleta svizzera in assoluto a salire sul podio di una finale di Diamond League. Anche Mujinga Kambudji, ha confermato di essere in grandissima forma sfiorando di poco il record svizzero sui 200m.

Dopo le grandi emozioni di Zurigo, Lea Sprunger è pronta per la sua ultima gara della carriera e per la vera grande festa che le riserverà il caloroso pubblico del Galà dei Castelli, che accoglierà anche la sua cara amica Femke Bol reduce da una grandissima vittoria sui 400m ostacoli alla finale di Diamond League.

L’atleta brasiliano Alison Dos Santos, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Tokyo, sarà per la prima volta a Bellinzona dopo aver conquistato il secondo posto alla finale di Diamond League ieri.

Per la manifestazione verranno messe in atto tutte le misure anti-Covid previste dal Cantone e dalla Confederazione. Si ricorda al pubblico che per accedere allo stadio Comunale sarà necessario essere in possesso di un documento personale e del certificato Covid che prevede: certificato di vaccinazione o di guarigione (almeno 6 mesi) oppure tampone rapido negativo (valido 48 ore) o PCR negativo (valido 72 ore). Le persone sotto ai 16 anni non necessitano di un certificato covid, ma dovranno essere munite di un documento di identità. Dopo il controllo covid si accederà al villaggio, da sempre molto apprezzato dal pubblico.

La prevendita, a prezzi scontati, dei biglietti del Galà dei Castelli rimarrà aperta sul sito biglietteria.ch fino a domani, sabato 11 settembre, i biglietti saranno poi acquistabili allo stadio il giorno dell’evento. Tutte le informazioni sul meeting saranno sempre presenti sul sito ufficiale www.galadeicastelli.ch nonché sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram.

keystone-sda.ch / STF (JEAN-CHRISTOPHE BOTT)