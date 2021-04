Crivelli-Rampoldi: a loro la Superfinal

WINTERTHUR - Crivelli-Rampoldi dirigeranno nuovamente la Superfinal di Swissunihockey, che vedrà opposte lo Skorpion Emmental Zollbrück al Kloten-Dietlikon Jets. Le due compagini di serie A si contenderanno il titolo nazionale domani alle ore 17.00 in quel Winterthur.

Per i due arbitri internazionali, dopo le convincenti prestazioni all'ultimo Campionato del Mondo femminile a Neuchâtel (comprese la semifinale Svezia-Finlandia e la partita per il bronzo Finlandia-Repubblica Ceca), questa è la meritata ricompensa per tante ottime prestazioni fornite nel campionato nazionale dopo un anno folle.

Per i ticinesi è la terza Superfinal in carriera, condita pure da due coppe Svizzere, una Supercoppa e il positivo debutto in lega nazionale A maschile.