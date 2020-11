Marc Gisin appende gli sci al chiodo

ENGELBERG - Marc Gisin ha deciso di appendere gli sci al chiodo, dopo undici anni di attività agonistica.

Lo sciatore di Engelberg, specialista nelle prove di velocità, aveva disputato la sua prima gara in Coppa del Mondo nel 2009 a Wengen. I migliori risultati ottenuti in CdM sono due volte un quinto posto.

La decisione di dire basta è da ricercare nei tanti infortuni subiti in carriera, dai quali Gisin non si è mai ripreso al 100%. L'ultimo, il più grave, nella discesa della Val Gardena del 2018, dove aveva pure rischiato di perdere la vita.

«È tempo per me di lasciare il mondo dello sci. Dall'incidente nel dicembre 2018 ho messo tutto nella mia riabilitazione, cercando di dare al mio corpo e al mio cervello il tempo per riprendersi, ma il corpo semplicemente non lo sopporta più», ha scritto Gisin sui social.

