Thiem spazza via De Minaur

NEW YORK - Dominic Thiem (Atp 3) ha superato senza nessun tipo di difficoltà i quarti di finale degli US Open, battendo 6-1, 6-2, 6-4 l'australiano Alex De Minaur (28). L'austriaco ha così staccato il pass per le semifinali del Major americano, dove incrocerà la racchetta con il russo Daniil Medvedev (5). L'altra sfida con vista sull'ultimo atto, per contro, metterà di fronte Carreno-Busta a Zverev.

In campo femminile la bielorussa Viktoria Azarenka (Wta 27) si è sbarazzata con un inequivocabile 6-1, 6-0 della belga Elise Mertens (18), raggiungendo Serena Williams (8) nel penultimo atto del torneo.

keystone-sda.ch / STF (Frank Franklin II)