Caduta shock allo sprint: Jakobsen in coma farmacologico

KATOWICE - Un drammatico incidente ha segnato la prima tappa del Giro di Polonia, con una spaventosa caduta sul traguardo di Katowice. Pesante il bilancio, con diversi corridori coinvolti e il campione olandese Fabio Jakobsen posto in coma farmacologico. Le sue condizioni sono gravi, ha perso molto sangue ed è in pericolo di vita.

L'incidente - come si può vedere dalle immagini - è stato generato da Dylan Groenewegen, che ha cambiato la propria traiettoria e allargato il gomito chiudendo Jakobsen verso le transenne. Dopo la carambola sull’asfalto il 23enne è stato anche travolto da altri corridori.

Il maxi-incidente in volata ha coinvolto pure un fotoreporter e un giudice di gara, le cui condizioni sarebbero state definite gravi.

Per la cronaca la vittoria di tappa è stata assegnata a tavolino a Fabio Jakobsen, mentre Groenewegen è stato squalificato dal Giro.

Massive crash on the finish line in stage 1 of 🇵🇱@Tour_de_Pologne! #TDP20 (📺@sport_tvppl) pic.twitter.com/mwvDwS9Y3i