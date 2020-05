«Quarantena? Faccio sesso con le mie fan...»

Nyck Kyrgios non si smentisce mai. Da quando è terminata la sua relazione con Anna Kalinskaya è diventato un vero latin lover, soprattutto in questi ultimi mesi in cui il tennis si è fermato a causa dell'emergenza legata al coronavirus.

«Il tanto tempo libero dovuto alla quarantena? Da quando sono diventato single, in genere faccio sesso con le mie fan ogni settimana», è intervenuto proprio l'australiano a "Olé". «Quando ho a che fare con delle ragazze dell’Europa dell’est mi verrebbe da dire ‘prenditi metà dei miei guadagni(...). L'altro giorno stavo giocando contro Federer, quando mi sono sentito incredibilmente attratto da una ragazza in tribuna. In quel momento ho pensato che fosse davvero un peccato rimanere in campo, avrei potuto chiamarla e invitarla a bere qualcosa insieme a me(...)».

Keystone, archivio