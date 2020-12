Non solo FKA Twigs: anche Sia è stata «ferita emotivamente» da Shia LaBeouf

LOS ANGELES - Non solo FKA Twigs: anche Sia afferma di essere stata «ferita emotivamente» da Shia LaBeouf.

La cantautrice australiana lo ha scritto sui social, all'indomani della citazione in giudizio contro l'attore hollywoodiano da parte della sua ex fidanzata, con l'accusa di aggressione, abusi sessuali e procurato disagio emotivo. «Anche io sono stata ferita emotivamente da Shia, un bugiardo patologico, che mi ha trascinato in una relazione adulterina sostenendo di essere single. Credo che sia molto malato e provo compassione per lui e le sue vittime».

Shia LaBeouf e FKA Twigs si sono frequentati tra il 2018 e il 2019 dopo essersi incontrati sul set di "Honey Boy". Il 34enne, con una e-mail al New York Times, si è assunto le proprie responsabilità: «Non sono in grado di dire a nessuno come li ha fatti sentire il mio comportamento. Non ho scuse per il mio alcolismo o aggressività, solo razionalizzazioni, ho ferito le persone più vicine a me. Mi vergogno di quella storia e mi dispiace per coloro a cui ho fatto del male. Non c'è nient'altro che posso dire, davvero».