Bello, bravo e da Oscar: McConaughey compie 50 anni

AUSTIN - Oggi Matthew McConaughey compie 50 anni. L'attore texano ha compiuto una lunga gavetta che lo ha portato pian piano fino ai vertici dell'industria cinematografica.

Già, perché McConaughey non nasce divo: debutta nel 1993 e, sebbene incroci spesso la strada di grandi registi (come Richard Linklater, Robert Zemeckis, Steven Spielberg e Ron Howard) viene perlopiù considerato come il classico sex symbol che fa affidamento più sul fisico statuario che sulle doti recitative (il suo apparire spesso senza camicia diventa una battuta ricorrente a Hollywood).

Nel 2011 c'è la svolta: la critica inizia ad accorgersi che è un interprete di ottimo livello e lo fa grazie a film come “The Lincoln Lawyer”, “Killer Joe”, “Magic Mike” e soprattutto “Mud”. Nel 2013 c'è il salto di qualità definitivo: è l'anno di “The Wolf of Wall Street”, nel quale appare per pochi minuti rubando la scena a Leonardo DiCaprio; di “Street of Dreams”, gioiellino pubblicitario (per Dolce & Gabbana) di Martin Scorsese che lo vede insieme a Scarlett Johansson; soprattutto è l'anno di “Dallas Buyers Club”, ispirato alla storia vera di un uomo texano che, affetto da Aids, organizza una rete clandestina di farmaci necessari a combattere la malattia. Un film che gli fruttò l'Oscar e l'ammirazione generale.

McConaughey è rimasto all'apice con “Interstellar” e la serie tv “True Detective”, dopodiché sembra aver intrapreso un lento declino qualitativo, dovuto a scelte cinematografiche che non si sono rivelate poi così felici. Si fa il suo nome poi per il ruolo di Two-Face nel prossimo Batman.

L'oggi 50enne non è un uomo che vive di solo cinema: ha una solida famiglia, si spende per attività benefiche (un paio di giorni fa ha preparato il pranzo ai pompieri che combattono gli incendi in California) ed è addirittura docente di cinema per l'università di Austin, la sua città in Texas.

Keystone