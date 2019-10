Bar Refaeli non guarda i film dell'ex Leonardo DiCaprio: «Provo una sensazione strana»

LOS ANGELES - Bar Refaeli non guarda i film di Leonardo DiCaprio. La modella israeliana ha avuto una lunghissima relazione con la star di Hollywood, durata dal 2005 al 2011, ma ha spiegato di non riuscire a guardare le pellicole di cui lui è protagonista perché prova una «strana sensazione». Lo ha rivelato durante un'intervista rilasciata a 'Verissimo', il rotocalco tv condotto da Silvia Toffanin il sabato pomeriggio su Canale5.

Quando le Toffanin le ha chiesto se avesse visto l'ultimo lavoro dell'attore, 'Cera una volta a... Hollywood', lei ha risposto: «Quella con Leonardo è stata una relazione durata 6 anni, molto importante per la mia vita. Con lui ho condiviso molto. È un grandissimo attore ma non ho visto 'C'era una volta a...Hollywood' e non vado a vedere i suoi film perché provo una strana sensazione».

La bionda 34enne, che è incinta del suo terzo figlio, ha poi rivelato il sesso del nascituro. «Aspetto un figlio maschio. È fantastico!», ha detto. Bar, che insieme al marito Adi Ezra ha già le piccole Liv, 2 anni, ed Elle, 20 mesi, ha poi fatto sapere che le piacerebbe avere in tutto quattro figli, ma che la sua dolce metà non è completamente d'accordo. «Sono veramente felice e molto innamorata. Mio marito mi ha totalmente cambiato la vita. È il migliore compagno che si possa avere e il mio grande desiderio è quello di avere quattro figli, ma per adesso lui è dubbioso... vedremo in futuro», ha concluso.