Elton John organizza un "concerto dal salotto", molte star rispondono all'appello

LOS ANGELES - I concerti nelle arene e negli stadi sono annullati? Nessun problema: la soluzione è il "concerto dal salotto", trasmesso in streaming e con la possibilità di collegarsi con altri musicisti in tutto il mondo.

Domenica si terrà uno di questi eventi online, che stanno diventando un caposaldo della "nuova normalità" degli artisti in questi tempi di pandemia. Lo organizza Sir Elton John e al suo appello hanno risposto una serie di star di prima grandezza del panorama musicale: Mariah Carey, Billie Eilish, Alicia Keys, Backstreet Boys e Billie Joe Armstrong dei Green Day, tra gli altri.

Rolling Stone riferisce che il concerto, intitolato "iHeart Living Room Concert for America", durerà un'ora e sarà trasmesso senza spot commerciali su Fox. Lo scopo è di rendere omaggio al personale medico e sanitario, in prima linea per combattere il coronavirus, e per raccogliere fondi per organizzazioni come Feeding America e First Responders Children’s Foundation.

Ogni performance verrà registrata e trasmessa con il materiale (microfoni, strumenti e smartphone) che ogni artista ha a disposizione nella propria abitazione. Lo show verrà trasmesso sia in tv che online da Fox e sulle stazioni radio (nonché sulla app) di iHeartRadio.