Il Ticino va alla conquista di Soletta

SOLETTA - È molto nutrita la rappresentativa ticinese alla 56esima edizione delle Giornate cinematografiche di Soletta, che si terrà in versione online dal 20 al 27 gennaio.

Il pubblico potrà vedere le varie opere sul sito ufficiale della manifestazione nei giorni indicati. I "posti" virtuali saranno limitati a 1000 per ogni sessione di un film e per ogni programma di cortometraggi. Il prezzo del biglietto è di 10 franchi e non sono previsti abbonamenti o pass festival.

Il Ticino avrà un ruolo centrale non solo in termini numerici: per la prima volta potrà aprire il Festival con "Atlas" di Niccolò Castelli (che sarà trasmesso sui tre canali della Srg Ssr) e poi c'è l'omaggio a Villi Hermann, del quale sarà proiettata una retrospettiva del suo lavoro e l'ultimissimo lavoro, "Ultime luci rosse". A questi si affiancano svariate opere - lungometraggi e corti, documentari e fiction - che sono stati girati in Ticino oppure sono frutto del lavoro di professionisti ticinesi. Cinque di queste sono sostenute dalla Ticino Film Commission.

Fiction

Si parte come detto con "Atlas" di Niccolò Castelli (Imagofilm, Climax Film, Tempesta Srl, Radiotelevisione Svizzera RSI, SRG SSR), Svizzera / Belgio / Italia, 2020, 90 minuti. Sarà disponibile online dal 20 al 23 gennaio e parteciperà alla sezione Panorama lungometraggi - Prix du Public.

"Il demolitore di camper" di Robert Ralston (Amka Films Productions SA, Radiotelevisione Svizzera), 2020, Svizzera, 90 minuti. Lo si troverà online dal 26 al 29 gennaio per la sezione Panorama lungometraggi.

"Le quattro volte" di Michelangelo Frammartino (Vivo film srl, venturafilm, Invisibile Film srl), Italia / Svizzera / Germania, 2010, 88 minuti. Sarà disponibile dal 25 al 28 gennaio nella sezione Hommages.

"Palazzo di giustizia" di Chiara Bellosi (Tempesta, Cinédokké, Radiotelevisione Svizzera RSI, SRG SSR), 2020, Italia / Svizzera, 84 minuti. Sarà online dal 25 al 28 gennaio e nella sezione Panorama lungometraggi.

Documentari

"Anche stanotte le mucche danzeranno sul tetto" di Aldo Gugolz (Rough Cat, Revolumenfilm, Radiotelevisione Svizzera RSI), Svizzera, 2020, 82 minuti. Lo si troverà online dal 21 al 24 gennaio ed è inserito nella sezione Panorama lungometraggi.

"Hexenkinder" di Edwin Beeler (Calypso Film AG, SRF Schweizer Radio und Fernsehen), Svizzera, 2020, 96 minuti. Online dal 21 al 24 gennaio nella sezione Panorama lungometraggi.

"Il mio corpo" di Michele Pennetta (Close Up Films, Radiotelevisione Svizzera RSI, SRG SSR), Svizzera / Italia, 2020, 80 minuti. Sarà disponibile online dal 21 al 24 gennaio nella sezione Panorama lungometraggio - Prix du Public.

"L'acqua, l'insegna la sete" di Valerio Jalongo (Aura Film, Ameuropa, Radiotelevisione Svizzera RSI), Svizzera / Italia, 2019, 76 minuti. Sarà online dal 24 al 27 gennaio e sarà nella sezione Panorama lungometraggi - Prix de Soleure.

"Holy Highway" di Gianluca Monnier e Andrée Julikà Tavares (Parapluie Pictures Sagl), Svizzera, 2021, 86 minuti. Sarà online dal 26 al 29 gennaio nella sezione Panorama lungometraggi.

"Miraggio" di Nina Stefanka (Cinédokké, Radiotelevisione Svizzera RSI), 2020, Svizzera, 86 minuti. Sarà disponibile dal 24 al 27 gennaio nella sezione Panorama lungometraggio – Opera prima.

"sòne" di Daniel Kemény (Cinédokké, Radiotelevisione Svizzera RSI), 2020, 75 minuti. Sarà online dal 22 al 25 gennaio nelle sezioni Panorama lungometraggi - Prix du Public e Opera prima.

Panorama cortometraggi

"Tuffo" di Jean-Guillaume Sonner (Casa Azul Films, Cinédokké Sagl, Radio Télévision Suisse RTS, SRG SSR), Svizzera, 2021, fiction, 30 minuti. Online dal 23 al 26 gennaio.

"Only a Child" di Simone Giampaolo (Amka Films, Radiotelevisione Svizzera RSI, SRG SSR), Svizzera, 2020, animazione, 6 minuti. Online dal 20 al 23 gennaio.

"Grigio. Terra bruciata" di Ben Donateo (Ben Donateo, Jenny Covelli, Enea Zucchetti), Italia / Svizzera, 2020, documentario, 14 minuti. Online dal 21 al 24 gennaio.

"Cligne-Musette" di Tommaso Donati (Visarte Ticino, Tommaso Donati), Svizzera, 2020, documentario, 21 minuti. Online dal 23 al 26 gennaio.

"Intre Montes" di Antonio Valerio Frascella (CISA Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive), Svizzera, 2020, documentario, 20 minuti. Online dal 23 al 26 gennaio.

"Nha Mila" di Denise Fernandes (venturafilm, O som e a furia, Radiotelevisione Svizzera RSI), Svizzera / Portogallo, 2020, fiction, 18 minuti. Online dal 23 al 26 gennaio.

"Oasis" di Lila Ribi (Cinédokké Sagl, Radiotelevisione Svizzera RSI, SRG SSR), Svizzera, 2020, documentario, 6 minuti. Online dal 21 al 24 gennaio.

"Paul torna al villaggio" di Matteo Born (Radiotelevisione Svizzera RSI), Svizzera, 2019, documentario, 56 minuti. Online dal 26 al 29 gennaio.

"Quasi padre, quasi figlio" di Niccolò Castelli (Cinédokké Sagl, Radiotelevisione Svizzera RSI, SRG SSR), Svizzera, 2020, documentario, 10 minuti. Online dal 21 al 24 gennaio.

"Zu dritt" di Benjamin Bucher e Agnese Làposi (Quartett Production, Künstlerkollektiv Revolta), Svizzera / Francia, 2020, documentario, 23 minuti. Online dal 24 al 27 gennaio.