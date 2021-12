“Forza Horizon 5”, sgommando a tutto gas per un Messico da cartolina

WARWICK - Così come i film anche alcuni videogiochi utilizzano la strategia dell'apertura a effetto: un'esplosione di adrenalina, che ci spiattella in faccia il mondo di gioco e tutte le sue potenzialità. Dopo di che, la faccenda si tranquillizza un po', ci si abitua alle novità e si procede per la scalata graduale verso il climax finale. Suona familiare? Certo che sì, lo fanno in tantissimi.

Anche questo “Forza Horizon 5” che per l'inizio non lesina fuochi d'artificio. Insomma, cosa c'è di più esagerato che guidare con un bolide fuoristrada lanciato dal cielo sul vulcano la Gran Caldera mentre erutta? Poco o nulla. L'eccezionalità di questo ultimo episodio della saga di corse di Microsoft e Playground Games è che... l'adrenalina resta lì e non ci lascia (quasi) mai.

Uscito già da qualche settimana, e disponibile gratuitamente su Game Pass, è senza ombra di dubbio uno dei migliori titoli di quest’anno (assieme a un'altra perla che gira sulla Xbox, ovvero “Halo Infinite”).

Ambientato in uno splendido Messico, dà le chiavi in mano al giocatore che sarà libero di navigarlo in lungo e in largo (la mappa è davvero colossale) attraverso una lunghissima serie di eventi.

A disposizione ci sarà un garage di bolidi davvero tutto rispetto, da collezionare e customizzare a piacimento. Potenzia l'esperienza – che punta davvero al fotorealismo sulle macchine più potenti (Series X e Pc) – c'è lo strepitoso motore (grafico) ForzaTech.

Preparatevi quindi alla gioia dei 60 FPS garantiti sempre e comunque (a un massimo di 4K) anche se non sulla più vecchiotta Xbox One.Dulcis in fundo, anche se al lancio ha avuto non pochi problemi, l'online che a un mesetto dall'esordio comincia a funzionare un po' meglio.

Insomma, da giocare? Assolutamente sì e non solo se siete dei patiti del volante. Grazie alla formula open world, alla campagna e alla quantità impressionante di cose da fare, può essere un piatto gustoso anche per i palati digiuni... di spinterogeno.

VOTO:9 “Forza Horizon 5” è disponibile per Xbox Series S/X (versione provata), Xbox One e Pc Windows. Lo abbiamo recensito scaricandolo dal Game Pass grazie alla gentilezza di Microsoft. ZAF

Microsoft