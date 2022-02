Poco probabile un cambio dei piani per Opec+

VIENNA - Probabilmente l'Opec+ resterà aderente al suo piano di solo graduale incremento della produzione quando si riunirà mercoledì, dopo che l'invasione dell'Ucraina ha spinto ancora i prezzi al rialzo. Lo scrive l'agenzia Bloomberg «secondo numerosi delegati».

Il picco della scorsa settimana a cento dollari al barile - è stato evidenziato dai delegati interpellati - per la prima volta dal 2014 è stato innescato più da una crisi geopolitica che non come effetto di un disequilibrio tra domanda è offerta. La riunione di mercoledì è per decidere i target di produzione per aprile.