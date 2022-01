A Capodanno ha attraversato il confine della Corea del Nord

PYONGYANG - Se da Nord a Sud sono in più di 30'000 ad aver valicato il confine, il percorso effettuato al contrario è considerato una rarità. Un sudcoreano ha attraversato le fortificazioni della Corea del Nord. Lo ha riportato l'esercito di Seoul.

Erano le 22:40 del primo gennaio quando un individuo non identificato e per ragioni non note, ha attraversato il confine che divide i due Paesi dal 1953. L'uomo è un cittadino sudcoreano, ma i militari della Corea del Sud non sono ancora in grado di dire se si trovi in salute o se sia morto. Ma, riporta il Guardia, ha inviato un appello al Nord tramite una hotline militare chiedendo protezione.

L'area demilitarizzata tra le due Coree è lunga 248 chilometri e larga quattro. L'esercito sudcoreano ha riportato di non aver registrato attività militari nella zona da parte delle forze armate di Kim Jong-un.