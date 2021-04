TIRANA - È testa a testa in Albania fra il partito socialista del premier Edi Rama e l'opposizione composta dalla coalizione guidata dal Partito democratico (Pd) di Lulzim Basha (di centrodestra) e il Movimento socialista per l'Integrazione (Lsi). Due differenti exit poll - uno condotto dall'Istituto italiano Noto sondaggi per la tv OraNews e l'altro da Albanin Post per Top Channel - danno Rama al 46%, il Pd al 44% e Lsi al 5%, con un margine di errore di almeno due punti.

Si vota per eleggere la nuova Assemblea nazionale. Il sistema proporzionale regionale non permette però di tradurre immediatamente questi risultati in un numero preciso di seggi e quindi la partita è ancora tutta aperta.

Durante la sua campagna elettorale, Rama si è detto sicuro di una sua netta conferma per il terzo mandato, e in serata è apparso davanti ai media per tranquillizzare i suoi. «Gli exit poll offrono vari ragionamenti relativi a una partita ancora aperta - ha detto -. Il risultato definitivo sarà quello delle urne», ha dichiarato Rama, precisando che «tuttavia anche gli exit poll ci confermano come forza di governo».

Dei 140 seggi di cui è composto il parlamento albanese, il PS, secondo gli exit poll, incluso un altro condotto dall'Istituto Mrb, parte di Kantar group, per Euronews Albania, potrebbe conquistarne tra i 68 e i 72.

Prima del voto Rama ha più volte rimarcato che se i socialisti non dovessero ottenere la maggioranza assoluta lascerebbe il governo: «Mi ritirerò - ha detto in campagna elettorale -. Non intendo mettermi a negoziare solo per poter restare al potere».

Da parte sua, il leader dell'opposizione Lulzim Basha ha già cantato vittoria. Dalla sede del suo partito Basha ha ringraziato «tutti i cittadini albanesi che hanno scelto il cambiamento. È una chiara vittoria per il popolo e la nostra coalizione».

Anche lui però, come Rama, ha sottolineato che «il risultato uscirà dalle urne», invitando gli scrutinatori a «concludere con pazienza e responsabilità il processo del conteggio».

Il risultato finale, secondo il presidente della Commissione elettorale centrale Ilirjan Celibashi, dovrebbe essere annunciato entro le prossime 48 ore, e fino ad allora sarà una battaglia fino all'ultima scheda.