10 domande per fare bella figura al colloquio di lavoro

HOUSTON - Julia Rock, esperta di lavoro e carriere, ha stilato per Fortune 10 domande da usare - magari non tutte, ma almeno qualcuna - per fare bella figura a un colloquio di lavoro quando l'esaminatore chiede «Hai domande per me?».

1) Qual è la caratteristica più importante richiesta per avere successo in questo ruolo?

2) Come descriveresti la squadra con cui lavorerei in questo impiego?

3) Questa è una nuova posizione? In tal caso, quale valore aggiuntivo ti aspetti che qualcuno offra in questo ruolo?

4) Cosa è più importante nei miei primi 12-18 mesi qui? Ci sono obiettivi specifici o traguardi che vorresti che siano raggiunti immediatamente?

5) Quali sono alcune delle maggiori sfide che dovrò affrontare in questo lavoro?

6) Cosa ti entusiasma di più del futuro dell'azienda?

7) Quale consideri sia la maggiore opportunità / area di crescita dell'azienda?

8) Nel valutare le altre principali aziende del tuo settore, chi è il tuo principale concorrente, dal tuo punto di vista? Perché?

9) Cosa ti ha spinto a decidere di unirti a questa azienda? Cosa ti ha convinto a restare?

10) Quali sono i prossimi passi?

Probabilmente nessuno avrà mai tempo per fare tutte e 10 le domande ed è importante capire quale di queste è quella giusta da porre, in quel determinato contesto e situazione.