Almeno due morti causate dalla Febbre del Nilo occidentale

L'infezione viene trasmessa dalle zanzare Culex, che pungono dal tramonto all'alba. I casi sintomatici gravi riguardano nella maggior parte dei casi la fascia over 60 o con patologie pregresse. I più giovani tendono a non presentare alcun sintomo. Stando al Centers for disease control and prevention, otto persone su dieci sono asintomatiche e una sola su cinque presenta sintomi quali mal di testa, dolori sparsi nel corpo, vomito, diarrea o febbre. I casi più gravi sono uno su 150. In alcun modo il virus può essere trasmesso da una persona all'altra.