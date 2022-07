Sequestrati più di due chili di cocaina arrivati a Malpensa

Una spedizione sospetta giunta alla Cargo City di Malpensa, e proveniente dalla Colombia, ha destato l'attenzione delle Fiamme Gialle. Dopo alcuni controlli è stata scoperta della cocaina occultata in alcuni trasformatori elettronici. I Finanzieri hanno allora messo in atto la tecnica del "ritardato sequestro", in modo da poter acquisire ulteriori prove ed elementi per individuare i responsabili del traffico internazionale di droga seguendo, in incognito e a distanza, la spedizione fino alla consegna. I controlli hanno permesso di scoprire il destinatario della spedizione, un cittadino dominicano, subito arrestato. La cocaina sequestrata superava i due chili.