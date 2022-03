Bomba a mano in un tram di Sarajevo

SARAJEVO - Una bomba a mano è stata trovata oggi in un tram a Sarajevo. Come hanno riferito i media regionali, citando la polizia del Cantone della capitale bosniaca, la scoperta dell'ordigno è avvenuta a metà giornata in un tram vuoto nel quartiere di Cengic Vila.

La circolazione nella zona è rimasta bloccata per circa un'ora, con investigatori e antiterrorismo impegnati a stabilire chi abbia lasciato la bomba a mano su un sedile del mezzo pubblico.

In Bosnia-Erzegovina e negli altri Paesi della ex Jugoslavia resta in circolazione un numero considerevole di armi e ordigni bellici, ereditati dai conflitti armati degli anni Novanta. Un pericolo particolare è rappresentato dalle tante mine inesplose disperse su tutto il territorio della Bosnia-Erzegovina.