Adolescenti e coltellate, notte di sangue a Milano

MILANO - È stato un sabato sera movimentato in zona Garibaldi a Milano, con quattro giovani (tra i 15 e i 20 anni) che sono rimasti feriti poiché raggiunti da coltellate. Ad avere la peggio in particolare un 20enne, che è tuttora ricoverato in gravi condizioni.

Tutti gli episodi hanno avuto luogo nei dintorni di zona Garibaldi, una delle aree più affollate dai giovani della movida milanese. I soccorritori sono dovuti intervenire più volte, dall'1.30 fino alle 5.50, in seguito alle segnalazioni di giovani colpiti da coltellate.

Il più grave, come detto, un 20enne, raggiunto verso le 3.30 da una pugnalata e trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda, in codice rosso. Le altre aggressioni all'arma bianca sono avvenute poco dopo le 3, alle 4.45 e alle 5.20. Qualche ora prima, un altro giovane era stato colpito di fronte alla stazione Centrale.

Gli inquirenti stanno indagando sull'accaduto per capire se gli episodi siano legati tra loro. Al momento si presume che quanto avvenuto in Stazione centrale sia un episodio separato rispetto agli altri, ma le indagini sono ancora in una fase preliminare.